سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى إلى الدولار السنغافوري

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى الدولار السنغافوري حاليًا 0.0906847 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -3.282% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.074% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى الدولار السنغافوري بين أعلى مستوى 0.093908 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0901795 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -3.486%.