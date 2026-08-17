سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى بدولارات جزر سليمان

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى بدولارات جزر سليمان حاليًا 0.570454 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -3.225% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.001% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى بدولارات جزر سليمان بين أعلى مستوى 0.590269 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.566907 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -3.411%.