سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى إلى الريال السعودي

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى الريال السعودي حاليًا 0.266757 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -3.070% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.258% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى الريال السعودي بين أعلى مستوى 0.27558 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.264533 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -3.411%.