سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى إلى القانون الروماني

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى القانون الروماني حاليًا 0.321184 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -3.165% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.012% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى القانون الروماني بين أعلى مستوى 0.332401 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.319899 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -3.487%.