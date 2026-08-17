سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى إلى غوارانيس باراغواي

هل تبحث عن أسعار صرف BWP التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة بولا بوتسوانا السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة بولا بوتسوانا عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
P1 BWP = 428.1 PYG

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سجل أسعار صرف بولا بوتسوانا إلى إلى غوارانيس باراغواي

1 BWP إلى PYGآخر 7 أيام
الأعلى441.6540
الأدنى421.2070
المتوسط429.2260
التغيير1.64%

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى غوارانيس باراغواي حاليًا 428.098 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -3.069% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.568% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى غوارانيس باراغواي بين أعلى مستوى 442.257 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 419.311 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -3.411%.

BWP إلى PYG مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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أهم أزواج العملات لعملة BWP

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

1 BWP = 0.07 USD

انخفض بنسبة -3.07%

1 BWP = 1.15 ZAR

انخفض بنسبة -3.31%

1 BWP = 0.06 EUR

انخفض بنسبة -3.27%

1 BWP = 0.09 SGD

انخفض بنسبة -3.28%

1 BWP = 0.10 CAD

انخفض بنسبة -3.19%

1 BWP = 0.12 NZD

انخفض بنسبة -3.56%

1 BWP = 0.05 GBP

انخفض بنسبة -3.25%

1 BWP = 0.10 AUD

انخفض بنسبة -3.62%

How to convert بولا بوتسوانا to غواراني باراغواي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر BWP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر PYG كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert بولا بوتسوانا to غواراني باراغواي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر BWP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر PYG كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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