بولا بوتسواني إلى دولار هونغ كونغ

تحويل BWP إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٥٧٣٫٠٢ hkd

1.00000 BWP = 0.57302 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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BWP إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86421.064988.55341.436391.660020.9576518.1966
1GBP1.1571411.23225102.471.662121.920891.1081321.0562
1USD0.939050.811524183.15651.348851.558850.899317.0876
1INR0.01129260.009758990.012025510.01622060.01874590.01081450.205487

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار هونغ كونغ
1 BWP0.57302 HKD
5 BWP2.86512 HKD
10 BWP5.73024 HKD
20 BWP11.46048 HKD
50 BWP28.65120 HKD
100 BWP57.30240 HKD
250 BWP143.25600 HKD
500 BWP286.51200 HKD
1000 BWP573.02400 HKD
2000 BWP1146.04800 HKD
5000 BWP2865.12000 HKD
10000 BWP5730.24000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Botswanan Pula
100 HKD174.51300 BWP
200 HKD349.02600 BWP
300 HKD523.53900 BWP
500 HKD872.56500 BWP
1000 HKD1745.13000 BWP
2000 HKD3490.26000 BWP
2500 HKD4362.82500 BWP
3000 HKD5235.39000 BWP
4000 HKD6980.52000 BWP
5000 HKD8725.65000 BWP
10000 HKD17451.30000 BWP
20000 HKD34902.60000 BWP