بولا بوتسواني إلى لاري جورجي

تحويل BWP إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
١٩٧٫٣٠ gel

1.00000 BWP = 0.19730 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 6:59 UTC
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BWP إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.06588.55741.436471.660170.9575518.202
1GBP1.1574111.2327102.5021.662671.921591.1082821.0682
1USD0.938950.811227183.15251.34881.558850.899117.0911
1INR0.01129210.00975590.012026110.01622080.01874680.01081270.205539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / لاري جورجي
1 BWP0.19730 GEL
5 BWP0.98652 GEL
10 BWP1.97304 GEL
20 BWP3.94608 GEL
50 BWP9.86520 GEL
100 BWP19.73040 GEL
250 BWP49.32600 GEL
500 BWP98.65200 GEL
1000 BWP197.30400 GEL
2000 BWP394.60800 GEL
5000 BWP986.52000 GEL
10000 BWP1973.04000 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Botswanan Pula
1 GEL5.06832 BWP
5 GEL25.34160 BWP
10 GEL50.68320 BWP
20 GEL101.36640 BWP
50 GEL253.41600 BWP
100 GEL506.83200 BWP
250 GEL1267.08000 BWP
500 GEL2534.16000 BWP
1000 GEL5068.32000 BWP
2000 GEL10136.64000 BWP
5000 GEL25341.60000 BWP
10000 GEL50683.20000 BWP