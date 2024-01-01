Botsvana pulasından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile BWP → GEL çevirin

1.000 bwp
194,09 gel

1,000 BWP = 0,1941 GEL

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Botsvana pulasından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

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BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Gürcistan Larisi
1 BWP0,19409 GEL
5 BWP0,97046 GEL
10 BWP1,94091 GEL
20 BWP3,88182 GEL
50 BWP9,70455 GEL
100 BWP19,40910 GEL
250 BWP48,52275 GEL
500 BWP97,04550 GEL
1000 BWP194,09100 GEL
2000 BWP388,18200 GEL
5000 BWP970,45500 GEL
10000 BWP1.940,91000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Botsvana Pulası
1 GEL5,15223 BWP
5 GEL25,76115 BWP
10 GEL51,52230 BWP
20 GEL103,04460 BWP
50 GEL257,61150 BWP
100 GEL515,22300 BWP
250 GEL1.288,05750 BWP
500 GEL2.576,11500 BWP
1000 GEL5.152,23000 BWP
2000 GEL10.304,46000 BWP
5000 GEL25.761,15000 BWP
10000 GEL51.522,30000 BWP