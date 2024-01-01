250 Gürcistan larisinden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile GEL → BWP çevirin

1,000₾ GEL = 5,008P BWP

21:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → BWP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BWP
1 GEL → BWPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,00775,0077
Düşük4,84854,7697
Ortalama4,89824,8878
Değişim2.59%0.69%
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1 GEL → BWP istatistikleri

GEL → BWP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,0077, en düşük 4,8485 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,8982 oldu. GEL → BWP kurundaki değişiklik 2.59 değerindeydi.

GEL → BWP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,0077, en düşük 4,7697 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,8878 oldu. GEL → BWP kurundaki değişiklik 0.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - BWP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Botsvana Pulası
1 GEL5,00766 BWP
5 GEL25,03830 BWP
10 GEL50,07660 BWP
20 GEL100,15320 BWP
50 GEL250,38300 BWP
100 GEL500,76600 BWP
250 GEL1.251,91500 BWP
500 GEL2.503,83000 BWP
1000 GEL5.007,66000 BWP
2000 GEL10.015,32000 BWP
5000 GEL25.038,30000 BWP
10000 GEL50.076,60000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Gürcistan Larisi
1 BWP0,19969 GEL
5 BWP0,99847 GEL
10 BWP1,99694 GEL
20 BWP3,99388 GEL
50 BWP9,98470 GEL
100 BWP19,96940 GEL
250 BWP49,92350 GEL
500 BWP99,84700 GEL
1000 BWP199,69400 GEL
2000 BWP399,38800 GEL
5000 BWP998,47000 GEL
10000 BWP1.996,94000 GEL