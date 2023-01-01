دولار بهامي إلى روبية موريشية

تحويل BSD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bsd
٤٤٬٦٥٠ mur

1.00000 BSD = 44.65000 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:33 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BSD إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 MUR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86411.064488.50751.436731.660920.9578518.2186
1GBP1.1572711.2318102.4271.662681.922131.1084921.0839
1USD0.93950.81182183.15251.34981.560430.899917.1163
1INR0.01129850.009763030.012026110.01623280.01876590.01082230.205842

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار البهامي

BSD إلى USD

BSD إلى AUD

BSD إلى INR

BSD إلى CAD

BSD إلى NZD

BSD إلى SGD

BSD إلى ZAR

BSD إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار البهامي / Mauritian Rupee
1 BSD44.65000 MUR
5 BSD223.25000 MUR
10 BSD446.50000 MUR
20 BSD893.00000 MUR
50 BSD2232.50000 MUR
100 BSD4465.00000 MUR
250 BSD11162.50000 MUR
500 BSD22325.00000 MUR
1000 BSD44650.00000 MUR
2000 BSD89300.00000 MUR
5000 BSD223250.00000 MUR
10000 BSD446500.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار البهامي
1 MUR0.02240 BSD
5 MUR0.11198 BSD
10 MUR0.22396 BSD
20 MUR0.44793 BSD
50 MUR1.11982 BSD
100 MUR2.23964 BSD
250 MUR5.59910 BSD
500 MUR11.19820 BSD
1000 MUR22.39640 BSD
2000 MUR44.79280 BSD
5000 MUR111.98200 BSD
10000 MUR223.96400 BSD