دولار بهامي إلى يورو

تحويل BSD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bsd
939.76 eur

1.00000 BSD = 0.93976 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:28 UTC
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BSD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86421.064188.47991.4361.660060.95818.2077
1GBP1.1571411.23135102.3871.661711.920981.1085421.0695
1USD0.939750.812117183.151.34951.560060.900217.1109
1INR0.0113020.009766890.012026510.01622970.0187620.01082620.205784

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار البهامي / اليورو
1 BSD0.93976 EUR
5 BSD4.69881 EUR
10 BSD9.39761 EUR
20 BSD18.79522 EUR
50 BSD46.98805 EUR
100 BSD93.97610 EUR
250 BSD234.94025 EUR
500 BSD469.88050 EUR
1000 BSD939.76100 EUR
2000 BSD1879.52200 EUR
5000 BSD4698.80500 EUR
10000 BSD9397.61000 EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار البهامي
1 EUR1.06410 BSD
5 EUR5.32050 BSD
10 EUR10.64100 BSD
20 EUR21.28200 BSD
50 EUR53.20500 BSD
100 EUR106.41000 BSD
250 EUR266.02500 BSD
500 EUR532.05000 BSD
1000 EUR1064.10000 BSD
2000 EUR2128.20000 BSD
5000 EUR5320.50000 BSD
10000 EUR10641.00000 BSD