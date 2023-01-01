دولار بروني إلى ليرة تركية

تحويل BND إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bnd
١٩٬٧٤٦ try

1.00000 BND = 19.74600 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 5:53 UTC
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BND إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.39151.434961.659670.9568518.2174
1GBP1.1583511.2321102.3951.662291.92261.1083621.1035
1USD0.94010.811622183.1061.349151.560430.8996517.1281
1INR0.01131330.009766110.012032810.01623410.01877640.01082530.206099

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / ليرة تركية
1 BND19.74600 TRY
5 BND98.73000 TRY
10 BND197.46000 TRY
20 BND394.92000 TRY
50 BND987.30000 TRY
100 BND1974.60000 TRY
250 BND4936.50000 TRY
500 BND9873.00000 TRY
1000 BND19746.00000 TRY
2000 BND39492.00000 TRY
5000 BND98730.00000 TRY
10000 BND197460.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / دولار بروني
1 TRY0.05064 BND
5 TRY0.25322 BND
10 TRY0.50643 BND
20 TRY1.01287 BND
50 TRY2.53216 BND
100 TRY5.06433 BND
250 TRY12.66083 BND
500 TRY25.32165 BND
1000 TRY50.64330 BND
2000 TRY101.28660 BND
5000 TRY253.21650 BND
10000 TRY506.43300 BND