دولار بروني إلى دولار جامايكي

تحويل BND إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bnd
113207 jmd

1.00000 BND = 113.20700 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:46 UTC
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BND إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0636588.38671.434921.659230.9568518.2105
1GBP1.1584111.23215102.3891.662231.922081.1084321.0954
1USD0.940150.811589183.09751.349051.559940.899617.1208
1INR0.01131390.009766710.012034110.01623450.01877240.01082580.206033

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / دولار جامايكي
1 BND113.20700 JMD
5 BND566.03500 JMD
10 BND1132.07000 JMD
20 BND2264.14000 JMD
50 BND5660.35000 JMD
100 BND11320.70000 JMD
250 BND28301.75000 JMD
500 BND56603.50000 JMD
1000 BND113207.00000 JMD
2000 BND226414.00000 JMD
5000 BND566035.00000 JMD
10000 BND1132070.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار بروني
1 JMD0.00883 BND
5 JMD0.04417 BND
10 JMD0.08833 BND
20 JMD0.17667 BND
50 JMD0.44167 BND
100 JMD0.88334 BND
250 JMD2.20834 BND
500 JMD4.41669 BND
1000 JMD8.83337 BND
2000 JMD17.66674 BND
5000 JMD44.16685 BND
10000 JMD88.33370 BND