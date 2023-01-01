دولار برمودي إلى فرنك سويسري

تحويل BMD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 bmd
112370 xpf

1.00000 BMD = 112.37000 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 5:39 UTC
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BMD إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.36521.434611.6590.9570518.2084
1GBP1.1584811.232102.3661.661911.921851.1087221.0933
1USD0.94030.811688183.0891.348951.559940.899917.1212
1INR0.01131670.00976890.012035310.0162350.01877430.01083060.206059

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / فرنك الـ CFP
1 BMD112.37000 XPF
5 BMD561.85000 XPF
10 BMD1123.70000 XPF
20 BMD2247.40000 XPF
50 BMD5618.50000 XPF
100 BMD11237.00000 XPF
250 BMD28092.50000 XPF
500 BMD56185.00000 XPF
1000 BMD112370.00000 XPF
2000 BMD224740.00000 XPF
5000 BMD561850.00000 XPF
10000 BMD1123700.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Bermudan Dollar
1 XPF0.00890 BMD
5 XPF0.04450 BMD
10 XPF0.08899 BMD
20 XPF0.17798 BMD
50 XPF0.44496 BMD
100 XPF0.88992 BMD
250 XPF2.22479 BMD
500 XPF4.44958 BMD
1000 XPF8.89917 BMD
2000 XPF17.79834 BMD
5000 XPF44.49585 BMD
10000 XPF88.99170 BMD