Bermuda dolarından CFP frangına

Reel döviz kuru ile BMD → XPF çevirin

1.000 bmd
111.938 xpf

1,000 BMD = 111,9 XPF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bermuda dolarından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BMD → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bermuda doları için en iyi döviz çiftleri

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BMD → ZAR

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Çevrim kurları Bermuda Doları / CFP Frangı
1 BMD111,93800 XPF
5 BMD559,69000 XPF
10 BMD1.119,38000 XPF
20 BMD2.238,76000 XPF
50 BMD5.596,90000 XPF
100 BMD11.193,80000 XPF
250 BMD27.984,50000 XPF
500 BMD55.969,00000 XPF
1000 BMD111.938,00000 XPF
2000 BMD223.876,00000 XPF
5000 BMD559.690,00000 XPF
10000 BMD1.119.380,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Bermuda Doları
1 XPF0,00893 BMD
5 XPF0,04467 BMD
10 XPF0,08934 BMD
20 XPF0,17867 BMD
50 XPF0,44668 BMD
100 XPF0,89335 BMD
250 XPF2,23338 BMD
500 XPF4,46676 BMD
1000 XPF8,93352 BMD
2000 XPF17,86704 BMD
5000 XPF44,66760 BMD
10000 XPF89,33520 BMD