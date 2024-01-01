bin İsviçre frangından Bermuda dolarına

Reel döviz kuru ile XPF → BMD çevirin

1.000 xpf
9,10 bmd

1,000₣ XPF = 0,009102$ BMD

20:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → BMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → BMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00910,0091
Düşük0,00900,0090
Ortalama0,00910,0091
Değişim1.11%1.23%
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1 XPF → BMD istatistikleri

XPF → BMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0091, en düşük 0,0090 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0091 oldu. XPF → BMD kurundaki değişiklik 1.11 değerindeydi.

XPF → BMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0091, en düşük 0,0090 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0091 oldu. XPF → BMD kurundaki değişiklik 1.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2780,91683,7930,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7750,69163,1490,5881,1571,045
1 ZAR0,0550,07310,054,5840,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44819,945191,4340,8521,6761,513

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Bermuda Doları
1 XPF0,00910 BMD
5 XPF0,04551 BMD
10 XPF0,09102 BMD
20 XPF0,18204 BMD
50 XPF0,45511 BMD
100 XPF0,91023 BMD
250 XPF2,27556 BMD
500 XPF4,55113 BMD
1000 XPF9,10225 BMD
2000 XPF18,20450 BMD
5000 XPF45,51125 BMD
10000 XPF91,02250 BMD
Çevrim kurları Bermuda Doları / CFP Frangı
1 BMD109,86300 XPF
5 BMD549,31500 XPF
10 BMD1.098,63000 XPF
20 BMD2.197,26000 XPF
50 BMD5.493,15000 XPF
100 BMD10.986,30000 XPF
250 BMD27.465,75000 XPF
500 BMD54.931,50000 XPF
1000 BMD109.863,00000 XPF
2000 BMD219.726,00000 XPF
5000 BMD549.315,00000 XPF
10000 BMD1.098.630,00000 XPF