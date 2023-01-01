10 دولار برمودي إلى فرنك سويسري

تحويل BMD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

10 bmd
1109 xpf

1.00000 BMD = 110.90000 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 21:19 UTC
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BMD إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855751.0776589.11861.464961.671550.954718.4192
1GBP1.1685711.25935104.1451.711961.953391.1156321.5248
1USD0.927950.79406182.69721.35941.551110.8859517.092
1INR0.0112210.009602020.012092310.01643830.01875650.01071320.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / فرنك الـ CFP
1 BMD110.90000 XPF
5 BMD554.50000 XPF
10 BMD1109.00000 XPF
20 BMD2218.00000 XPF
50 BMD5545.00000 XPF
100 BMD11090.00000 XPF
250 BMD27725.00000 XPF
500 BMD55450.00000 XPF
1000 BMD110900.00000 XPF
2000 BMD221800.00000 XPF
5000 BMD554500.00000 XPF
10000 BMD1109000.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Bermudan Dollar
1 XPF0.00902 BMD
5 XPF0.04509 BMD
10 XPF0.09017 BMD
20 XPF0.18034 BMD
50 XPF0.45086 BMD
100 XPF0.90171 BMD
250 XPF2.25428 BMD
500 XPF4.50856 BMD
1000 XPF9.01713 BMD
2000 XPF18.03426 BMD
5000 XPF45.08565 BMD
10000 XPF90.17130 BMD