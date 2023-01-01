دولار برمودي إلى بيزو أرجنتيني

تحويل BMD إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
٣٤٩٬٩٨٠ ars

1.00000 BMD = 349.98000 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 5:25 UTC
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BMD إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 ARS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063688.38411.434741.659410.9569518.2161
1GBP1.1586111.23225102.3991.662241.922541.1087421.1045
1USD0.94020.811524183.0991.348951.560180.8997517.1268
1INR0.01131430.009765740.012033810.0162330.0187750.01082740.206101

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / Argentine Peso
1 BMD349.98000 ARS
5 BMD1749.90000 ARS
10 BMD3499.80000 ARS
20 BMD6999.60000 ARS
50 BMD17499.00000 ARS
100 BMD34998.00000 ARS
250 BMD87495.00000 ARS
500 BMD174990.00000 ARS
1000 BMD349980.00000 ARS
2000 BMD699960.00000 ARS
5000 BMD1749900.00000 ARS
10000 BMD3499800.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / Bermudan Dollar
1 ARS0.00286 BMD
5 ARS0.01429 BMD
10 ARS0.02857 BMD
20 ARS0.05715 BMD
50 ARS0.14287 BMD
100 ARS0.28573 BMD
250 ARS0.71433 BMD
500 ARS1.42866 BMD
1000 ARS2.85731 BMD
2000 ARS5.71462 BMD
5000 ARS14.28655 BMD
10000 ARS28.57310 BMD