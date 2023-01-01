دينار بحريني إلى كولون كوستاريكي

تحويل BHD إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
1414760 crc

1.00000 BHD = 1414.76000 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 5:12 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BHD إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 CRC
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.36121.434481.659670.957118.216
1GBP1.1584811.2321102.361.661731.92261.1087821.1018
1USD0.94020.811622183.07751.34871.560430.8999517.1267
1INR0.01131720.009769460.01203710.01623420.01878280.01083270.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

BHD إلى USD

BHD إلى INR

BHD إلى EUR

BHD إلى NZD

BHD إلى ZAR

BHD إلى NGN

BHD إلى CAD

BHD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bahraini Dinar / كوستاريكا كولوين
1 BHD1414.76000 CRC
5 BHD7073.80000 CRC
10 BHD14147.60000 CRC
20 BHD28295.20000 CRC
50 BHD70738.00000 CRC
100 BHD141476.00000 CRC
250 BHD353690.00000 CRC
500 BHD707380.00000 CRC
1000 BHD1414760.00000 CRC
2000 BHD2829520.00000 CRC
5000 BHD7073800.00000 CRC
10000 BHD14147600.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Bahraini Dinar
1 CRC0.00071 BHD
5 CRC0.00353 BHD
10 CRC0.00707 BHD
20 CRC0.01414 BHD
50 CRC0.03534 BHD
100 CRC0.07068 BHD
250 CRC0.17671 BHD
500 CRC0.35342 BHD
1000 CRC0.70683 BHD
2000 CRC1.41366 BHD
5000 CRC3.53416 BHD
10000 CRC7.06831 BHD