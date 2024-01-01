Bahreyn dinarından Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile BHD → CRC çevirin

1.000 bhd
1.333.200 crc

1,000 BHD = 1.333 CRC

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,6090,941,68418,8621.239,861,3771,362
1 INR0,01210,0110,020,22614,8290,0160,016
1 EUR1,06488,96911,79220,0711.319,341,4661,449
1 NZD0,59449,6390,558111,198736,1050,8180,808

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Bahreyn dinarından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

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BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Kosta Rika Kolonu
1 BHD1.333,20000 CRC
5 BHD6.666,00000 CRC
10 BHD13.332,00000 CRC
20 BHD26.664,00000 CRC
50 BHD66.660,00000 CRC
100 BHD133.320,00000 CRC
250 BHD333.300,00000 CRC
500 BHD666.600,00000 CRC
1000 BHD1.333.200,00000 CRC
2000 BHD2.666.400,00000 CRC
5000 BHD6.666.000,00000 CRC
10000 BHD13.332.000,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Bahreyn Dinarı
1 CRC0,00075 BHD
5 CRC0,00375 BHD
10 CRC0,00750 BHD
20 CRC0,01500 BHD
50 CRC0,03750 BHD
100 CRC0,07501 BHD
250 CRC0,18752 BHD
500 CRC0,37504 BHD
1000 CRC0,75008 BHD
2000 CRC1,50015 BHD
5000 CRC3,75039 BHD
10000 CRC7,50077 BHD