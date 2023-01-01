دولار بربادوسي إلى ريال عماني

تحويل BBD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bbd
١٩٠٫٦٨١ omr

1.00000 BBD = 0.19068 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:34 UTC
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BBD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BBD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.36391.43491.660060.9572518.2163
1GBP1.1584811.2322102.3711.662361.923211.1089621.1039
1USD0.94020.811557183.081.34911.560790.9000517.127
1INR0.01131680.009768370.012036610.01623860.01878660.01083350.206151

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بربادوسي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BBD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BBD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بربادوسي / الريال العماني
1 BBD0.19068 OMR
5 BBD0.95340 OMR
10 BBD1.90681 OMR
20 BBD3.81362 OMR
50 BBD9.53405 OMR
100 BBD19.06810 OMR
250 BBD47.67025 OMR
500 BBD95.34050 OMR
1000 BBD190.68100 OMR
2000 BBD381.36200 OMR
5000 BBD953.40500 OMR
10000 BBD1906.81000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار بربادوسي
1 OMR5.24435 BBD
5 OMR26.22175 BBD
10 OMR52.44350 BBD
20 OMR104.88700 BBD
50 OMR262.21750 BBD
100 OMR524.43500 BBD
250 OMR1311.08750 BBD
500 OMR2622.17500 BBD
1000 OMR5244.35000 BBD
2000 OMR10488.70000 BBD
5000 OMR26221.75000 BBD
10000 OMR52443.50000 BBD