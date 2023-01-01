مانات أذربيجاني إلى ليرة تركية

تحويل AZN إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ azn
١٥٬٩٠٩٫٢٠ try

1.00000 AZN = 15.90920 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 4:9 UTC
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AZN إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 TRY
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063688.35641.435171.659540.957318.2153
1GBP1.1582111.2317102.3211.661991.921831.1087621.0942
1USD0.94020.811886183.0731.349351.560310.900117.1261
1INR0.01131780.009773160.012037610.01624290.01878230.0108350.206157

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مانات أذربيجان / ليرة تركية
1 AZN15.90920 TRY
5 AZN79.54600 TRY
10 AZN159.09200 TRY
20 AZN318.18400 TRY
50 AZN795.46000 TRY
100 AZN1590.92000 TRY
250 AZN3977.30000 TRY
500 AZN7954.60000 TRY
1000 AZN15909.20000 TRY
2000 AZN31818.40000 TRY
5000 AZN79546.00000 TRY
10000 AZN159092.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / مانات أذربيجان
1 TRY0.06286 AZN
5 TRY0.31428 AZN
10 TRY0.62857 AZN
20 TRY1.25714 AZN
50 TRY3.14284 AZN
100 TRY6.28568 AZN
250 TRY15.71420 AZN
500 TRY31.42840 AZN
1000 TRY62.85680 AZN
2000 TRY125.71360 AZN
5000 TRY314.28400 AZN
10000 TRY628.56800 AZN