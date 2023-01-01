درام أرميني إلى ليرة تركية

تحويل AMD إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٦٩٫٩٩ try

1.00000 AMD = 0.06999 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 2:51 UTC
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AMD إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.0623588.38331.433911.657720.9567518.2069
1GBP1.1586111.2308102.3981.661271.920571.108521.0938
1USD0.94130.81248183.1961.349751.560430.900617.1383
1INR0.01131440.009765850.012019810.01622370.0187560.0108250.205999

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / ليرة تركية
1 AMD0.06999 TRY
5 AMD0.34995 TRY
10 AMD0.69991 TRY
20 AMD1.39981 TRY
50 AMD3.49954 TRY
100 AMD6.99907 TRY
250 AMD17.49768 TRY
500 AMD34.99535 TRY
1000 AMD69.99070 TRY
2000 AMD139.98140 TRY
5000 AMD349.95350 TRY
10000 AMD699.90700 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / درام أرمينية
1 TRY14.28760 AMD
5 TRY71.43800 AMD
10 TRY142.87600 AMD
20 TRY285.75200 AMD
50 TRY714.38000 AMD
100 TRY1428.76000 AMD
250 TRY3571.90000 AMD
500 TRY7143.80000 AMD
1000 TRY14287.60000 AMD
2000 TRY28575.20000 AMD
5000 TRY71438.00000 AMD
10000 TRY142876.00000 AMD