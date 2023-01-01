درام أرميني إلى ريال برازيلي

تحويل AMD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
١٢٫٦٣ brl

1.00000 AMD = 0.01263 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:39 UTC
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AMD إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86291.062188.3631.433521.658110.9565518.2022
1GBP1.1588811.23085102.4021.661281.921551.1085321.0942
1USD0.941550.812447183.19651.34971.561160.9006517.1379
1INR0.0113170.009765390.012019710.0162230.01876470.01082560.205993

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / الريال البرازيلي
1 AMD0.01263 BRL
5 AMD0.06316 BRL
10 AMD0.12632 BRL
20 AMD0.25263 BRL
50 AMD0.63158 BRL
100 AMD1.26316 BRL
250 AMD3.15790 BRL
500 AMD6.31580 BRL
1000 AMD12.63160 BRL
2000 AMD25.26320 BRL
5000 AMD63.15800 BRL
10000 AMD126.31600 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / درام أرمينية
1 BRL79.16640 AMD
5 BRL395.83200 AMD
10 BRL791.66400 AMD
20 BRL1583.32800 AMD
50 BRL3958.32000 AMD
100 BRL7916.64000 AMD
250 BRL19791.60000 AMD
500 BRL39583.20000 AMD
1000 BRL79166.40000 AMD
2000 BRL158332.80000 AMD
5000 BRL395832.00000 AMD
10000 BRL791664.00000 AMD