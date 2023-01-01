ليك ألباني إلى ريال عماني

تحويل ALL إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 all
3.855 omr

1.00000 ALL = 0.00385 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:53 UTC
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ALL إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ALL → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.0638588.21981.433911.656440.957318.2147
1GBP1.1580811.23205102.1681.660621.918331.1086321.0945
1USD0.939950.811655182.9251.347851.557030.8998517.1215
1INR0.01133530.009787820.012059110.01625380.01877630.01085140.20647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / الريال العماني
1 ALL0.00385 OMR
5 ALL0.01927 OMR
10 ALL0.03855 OMR
20 ALL0.07709 OMR
50 ALL0.19273 OMR
100 ALL0.38547 OMR
250 ALL0.96367 OMR
500 ALL1.92735 OMR
1000 ALL3.85469 OMR
2000 ALL7.70938 OMR
5000 ALL19.27345 OMR
10000 ALL38.54690 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / ليك ألباني
1 OMR259.42400 ALL
5 OMR1297.12000 ALL
10 OMR2594.24000 ALL
20 OMR5188.48000 ALL
50 OMR12971.20000 ALL
100 OMR25942.40000 ALL
250 OMR64856.00000 ALL
500 OMR129712.00000 ALL
1000 OMR259424.00000 ALL
2000 OMR518848.00000 ALL
5000 OMR1297120.00000 ALL
10000 OMR2594240.00000 ALL