Албанские леки в оманские риалы

Сконвертируйте ALL в OMR по реальному обменному курсу

Lek1,000 ALL = ر.ع.0,004205 OMR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса ALL к OMR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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OMR
1 ALL в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00430,0044
Низкий0,00420,0042
В среднем0,00420,0043
Изменение-1.30%0.20%
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Соотношение 1 ALL к OMR

За последние 30 дней максимальный курс ALL к OMR составил 0,0043, а минимальный — 0,0042. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0042. Изменение курса ALL к OMR в процентном соотношении составило -1.30.

За последние 90 дней максимальный курс ALL к OMR составил 0,0044, а минимальный — 0,0042. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0043. Изменение курса ALL к OMR в процентном соотношении составило 0.20.

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Популярные валюты

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10,9330,7741,39158,46557,3711,51984,389
1 EUR1,07210,831,49162,66961,4961,62890,457
1 GBP1,2921,20511,79775,53474,1211,962109,027
1 CAD0,7190,6710,556142,03141,2451,09260,668

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Как произвести расчет конвертации из албанских леков в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ALL из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ALL в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для албанский лек

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Албанский лек / Оманский риал
1 ALL0,00420 OMR
5 ALL0,02102 OMR
10 ALL0,04205 OMR
20 ALL0,08410 OMR
50 ALL0,21024 OMR
100 ALL0,42049 OMR
250 ALL1,05122 OMR
500 ALL2,10243 OMR
1000 ALL4,20486 OMR
2000 ALL8,40972 OMR
5000 ALL21,02430 OMR
10000 ALL42,04860 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Албанский лек
1 OMR237,82000 ALL
5 OMR1 189,10000 ALL
10 OMR2 378,20000 ALL
20 OMR4 756,40000 ALL
50 OMR11 891,00000 ALL
100 OMR23 782,00000 ALL
250 OMR59 455,00000 ALL
500 OMR118 910,00000 ALL
1000 OMR237 820,00000 ALL
2000 OMR475 640,00000 ALL
5000 OMR1 189 100,00000 ALL
10000 OMR2 378 200,00000 ALL