ليك ألباني إلى دينار كويتي

تحويل ALL إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ all
٣٫٠٩٣ kwd

1.00000 ALL = 0.00309 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:50 UTC
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ALL إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ALL → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0636588.20321.433641.655740.957518.2087
1GBP1.1582811.23195102.1591.660481.917731.1090521.0899
1USD0.940150.811721182.9251.347851.556660.900217.1191
1INR0.01133750.009788620.012059110.01625380.01877190.01085560.206441

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / Kuwaiti Dinar
1 ALL0.00309 KWD
5 ALL0.01546 KWD
10 ALL0.03093 KWD
20 ALL0.06186 KWD
50 ALL0.15465 KWD
100 ALL0.30929 KWD
250 ALL0.77323 KWD
500 ALL1.54646 KWD
1000 ALL3.09293 KWD
2000 ALL6.18586 KWD
5000 ALL15.46465 KWD
10000 ALL30.92930 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / ليك ألباني
1 KWD323.31800 ALL
5 KWD1616.59000 ALL
10 KWD3233.18000 ALL
20 KWD6466.36000 ALL
50 KWD16165.90000 ALL
100 KWD32331.80000 ALL
250 KWD80829.50000 ALL
500 KWD161659.00000 ALL
1000 KWD323318.00000 ALL
2000 KWD646636.00000 ALL
5000 KWD1616590.00000 ALL
10000 KWD3233180.00000 ALL