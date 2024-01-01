Arnavutluk lekinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile ALL → KWD çevirin

1.000 all
3,239 kwd

1,000 ALL = 0,003239 KWD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arnavutluk lekinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ALL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ALL → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arnavutluk leki için en iyi döviz çiftleri

ALL → USD

ALL → EUR

ALL → GBP

ALL → CAD

ALL → PHP

ALL → MKD

ALL → AUD

ALL → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Kuveyt Dinarı
1 ALL0,00324 KWD
5 ALL0,01620 KWD
10 ALL0,03239 KWD
20 ALL0,06479 KWD
50 ALL0,16197 KWD
100 ALL0,32394 KWD
250 ALL0,80986 KWD
500 ALL1,61972 KWD
1000 ALL3,23943 KWD
2000 ALL6,47886 KWD
5000 ALL16,19715 KWD
10000 ALL32,39430 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Arnavutluk Leki
1 KWD308,69700 ALL
5 KWD1.543,48500 ALL
10 KWD3.086,97000 ALL
20 KWD6.173,94000 ALL
50 KWD15.434,85000 ALL
100 KWD30.869,70000 ALL
250 KWD77.174,25000 ALL
500 KWD154.348,50000 ALL
1000 KWD308.697,00000 ALL
2000 KWD617.394,00000 ALL
5000 KWD1.543.485,00000 ALL
10000 KWD3.086.970,00000 ALL