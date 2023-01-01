bin Vanuatu vatusundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile VUV → LKR çevirin

1.000 vuv
2.655,74 lkr

1.00000 VUV = 2.65574 LKR

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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VUV → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VUV → 0 LKR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.0568587.75551.433461.642860.9671518.4095
1GBP1.1544711.2201101.3111.654881.896631.1165421.2532
1USD0.94620.819605183.0351.356351.554480.915117.4192
1INR0.01139530.00987060.012043110.01633470.01872080.01102070.209781

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Vanuatu vatusundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vanuatu vatusu

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Sri Lanka Rupisi
1 VUV2.65574 LKR
5 VUV13.27870 LKR
10 VUV26.55740 LKR
20 VUV53.11480 LKR
50 VUV132.78700 LKR
100 VUV265.57400 LKR
250 VUV663.93500 LKR
500 VUV1327.87000 LKR
1000 VUV2655.74000 LKR
2000 VUV5311.48000 LKR
5000 VUV13278.70000 LKR
10000 VUV26557.40000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Vanuatu Vatusu
1 LKR0.37654 VUV
5 LKR1.88272 VUV
10 LKR3.76543 VUV
20 LKR7.53086 VUV
50 LKR18.82715 VUV
100 LKR37.65430 VUV
250 LKR94.13575 VUV
500 LKR188.27150 VUV
1000 LKR376.54300 VUV
2000 LKR753.08600 VUV
5000 LKR1882.71500 VUV
10000 LKR3765.43000 VUV