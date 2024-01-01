2.000 Sri Lanka rupisinden Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile LKR → VUV çevirin

2.000 lkr
805 vuv

1,000Sr LKR = 0,4025VT VUV

08:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → VUVSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,40250,4092
Düşük0,39350,3935
Ortalama0,39710,3986
Değişim1.35%-1.64%
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1 LKR → VUV istatistikleri

LKR → VUV kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4025, en düşük 0,3935 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3971 oldu. LKR → VUV kurundaki değişiklik 1.35 değerindeydi.

LKR → VUV kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4092, en düşük 0,3935 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3986 oldu. LKR → VUV kurundaki değişiklik -1.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3830,78283,741,5340,9271,3383,673
1 CAD0,72310,56660,5491,1090,670,9672,656
1 GBP1,2781,7681107,0491,9611,1851,714,695
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Vanuatu Vatusu
1 LKR0,40246 VUV
5 LKR2,01228 VUV
10 LKR4,02455 VUV
20 LKR8,04910 VUV
50 LKR20,12275 VUV
100 LKR40,24550 VUV
250 LKR100,61375 VUV
500 LKR201,22750 VUV
1000 LKR402,45500 VUV
2000 LKR804,91000 VUV
5000 LKR2.012,27500 VUV
10000 LKR4.024,55000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Sri Lanka Rupisi
1 VUV2,48475 LKR
5 VUV12,42375 LKR
10 VUV24,84750 LKR
20 VUV49,69500 LKR
50 VUV124,23750 LKR
100 VUV248,47500 LKR
250 VUV621,18750 LKR
500 VUV1.242,37500 LKR
1000 VUV2.484,75000 LKR
2000 VUV4.969,50000 LKR
5000 VUV12.423,75000 LKR
10000 VUV24.847,50000 LKR