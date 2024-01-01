Vanuatu vatusundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile VUV → LKR çevirin

1.000 vuv
2.571,50 lkr

1.00000 VUV = 2.57150 LKR

01:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 GBPSGDZAREURCADUSDINRAUD
1 GBP11.6944423.87491.169041.696451.25845104.4591.93295
1 SGD0.590165114.09020.6899471.001190.74269461.64821.14076
1 ZAR0.04188490.070971510.04896660.07105580.05271024.375260.0809617
1 EUR0.8554051.4493920.422111.451111.0764589.3521.65341

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Vanuatu vatusundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vanuatu vatusu için en iyi döviz çiftleri

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Sri Lanka Rupisi
1 VUV2.57150 LKR
5 VUV12.85750 LKR
10 VUV25.71500 LKR
20 VUV51.43000 LKR
50 VUV128.57500 LKR
100 VUV257.15000 LKR
250 VUV642.87500 LKR
500 VUV1285.75000 LKR
1000 VUV2571.50000 LKR
2000 VUV5143.00000 LKR
5000 VUV12857.50000 LKR
10000 VUV25715.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Vanuatu Vatusu
1 LKR0.38888 VUV
5 LKR1.94439 VUV
10 LKR3.88878 VUV
20 LKR7.77756 VUV
50 LKR19.44390 VUV
100 LKR38.88780 VUV
250 LKR97.21950 VUV
500 LKR194.43900 VUV
1000 LKR388.87800 VUV
2000 LKR777.75600 VUV
5000 LKR1944.39000 VUV
10000 LKR3888.78000 VUV