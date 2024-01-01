Vanuatu vatusundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile VUV → ILS çevirin

1.000 vuv
29,79 ils

1.00000 VUV = 0.02979 ILS

01:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855341.0765589.35841.451241.653560.9479818.3637
1 GBP1.1691311.2586104.4691.696661.933181.1083121.4691
1 USD0.928950.794534183.00441.348051.535980.8806517.0579
1 INR0.01119090.009572190.012047610.01624070.01850480.01060970.205506

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Vanuatu vatusundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vanuatu vatusu için en iyi döviz çiftleri

VUV → GBP

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VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Yeni İsrail Şekeli
1 VUV0.02979 ILS
5 VUV0.14893 ILS
10 VUV0.29787 ILS
20 VUV0.59573 ILS
50 VUV1.48933 ILS
100 VUV2.97866 ILS
250 VUV7.44665 ILS
500 VUV14.89330 ILS
1000 VUV29.78660 ILS
2000 VUV59.57320 ILS
5000 VUV148.93300 ILS
10000 VUV297.86600 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Vanuatu Vatusu
1 ILS33.57220 VUV
5 ILS167.86100 VUV
10 ILS335.72200 VUV
20 ILS671.44400 VUV
50 ILS1678.61000 VUV
100 ILS3357.22000 VUV
250 ILS8393.05000 VUV
500 ILS16786.10000 VUV
1000 ILS33572.20000 VUV
2000 ILS67144.40000 VUV
5000 ILS167861.00000 VUV
10000 ILS335722.00000 VUV