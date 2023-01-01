20 Vietnam dongundan Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile VND → OMR çevirin

20 vnd
0,000 omr

1.00000 VND = 0.00002 OMR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

VND → OMR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 OMR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Umman Riyali
1 VND0.00002 OMR
5 VND0.00008 OMR
10 VND0.00016 OMR
20 VND0.00032 OMR
50 VND0.00079 OMR
100 VND0.00158 OMR
250 VND0.00396 OMR
500 VND0.00792 OMR
1000 VND0.01584 OMR
2000 VND0.03168 OMR
5000 VND0.07920 OMR
10000 VND0.15841 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Vietnam Dongu
1 OMR63129.10000 VND
5 OMR315645.50000 VND
10 OMR631291.00000 VND
20 OMR1262582.00000 VND
50 OMR3156455.00000 VND
100 OMR6312910.00000 VND
250 OMR15782275.00000 VND
500 OMR31564550.00000 VND
1000 OMR63129100.00000 VND
2000 OMR126258200.00000 VND
5000 OMR315645500.00000 VND
10000 OMR631291000.00000 VND