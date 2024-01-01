1 milyon Vietnam dongundan Umman riyaline

Reel döviz kuru ile VND → OMR çevirin

1,000₫ VND = 0,00001516ر.ع. OMR

03:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → OMR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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OMR
1 VND → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim-0.91%-1.80%
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1 VND → OMR istatistikleri

VND → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → OMR kurundaki değişiklik -0.91 değerindeydi.

VND → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → OMR kurundaki değişiklik -1.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - OMR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.391,731,40234,62154,125
1 AUD0,65110,6150,872906,0160,91322,538100,335
1 EUR1,0591,62711,4181.474,331,48536,675163,265
1 SGD0,7471,1470,70511.039,51,04725,858115,117

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Umman Riyali
1000 VND0,01516 OMR
2000 VND0,03032 OMR
5000 VND0,07579 OMR
10000 VND0,15158 OMR
20000 VND0,30317 OMR
50000 VND0,75792 OMR
100000 VND1,51584 OMR
200000 VND3,03168 OMR
500000 VND7,57920 OMR
1000000 VND15,15840 OMR
2000000 VND30,31680 OMR
5000000 VND75,79200 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Vietnam Dongu
1 OMR65.970,10000 VND
5 OMR329.850,50000 VND
10 OMR659.701,00000 VND
20 OMR1.319.402,00000 VND
50 OMR3.298.505,00000 VND
100 OMR6.597.010,00000 VND
250 OMR16.492.525,00000 VND
500 OMR32.985.050,00000 VND
1000 OMR65.970.100,00000 VND
2000 OMR131.940.200,00000 VND
5000 OMR329.850.500,00000 VND
10000 OMR659.701.000,00000 VND