20.000 Vietnam dongundan Moldova leyine

Reel döviz kuru ile VND → MDL çevirin

1,000₫ VND = 0,0007140L MDL

02:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

VND → MDL çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

MDL
1 VND → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00070,0007
Düşük0,00070,0007
Ortalama0,00070,0007
Değişim1.36%2.29%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 VND → MDL istatistikleri

VND → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0007 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0007 oldu. VND → MDL kurundaki değişiklik 1.36 değerindeydi.

VND → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0007 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0007 oldu. VND → MDL kurundaki değişiklik 2.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - MDL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.393,281,40234,653154,15
1 AUD0,65110,6150,872906,8160,91322,554100,329
1 EUR1,0591,62711,4181.475,621,48536,701163,265
1 SGD0,7471,1470,70511.040,341,04725,875115,102

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Moldova Leyi
1000 VND0,71396 MDL
2000 VND1,42793 MDL
5000 VND3,56981 MDL
10000 VND7,13963 MDL
20000 VND14,27926 MDL
50000 VND35,69815 MDL
100000 VND71,39630 MDL
200000 VND142,79260 MDL
500000 VND356,98150 MDL
1000000 VND713,96300 MDL
2000000 VND1.427,92600 MDL
5000000 VND3.569,81500 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Vietnam Dongu
1 MDL1.400,63000 VND
5 MDL7.003,15000 VND
10 MDL14.006,30000 VND
20 MDL28.012,60000 VND
50 MDL70.031,50000 VND
100 MDL140.063,00000 VND
250 MDL350.157,50000 VND
500 MDL700.315,00000 VND
1000 MDL1.400.630,00000 VND
2000 MDL2.801.260,00000 VND
5000 MDL7.003.150,00000 VND
10000 MDL14.006.300,00000 VND