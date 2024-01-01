100 Moldova leyinden Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile MDL → VND çevirin
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|1 MDL → VND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|1.439,4800
|1.447,6800
|Düşük
|1.425,8900
|1.425,8900
|Ortalama
|1.432,7280
|1.436,5406
|Değişim
|0.07%
|-0.64%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MDL → VND istatistikleri
MDL → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.439,4800, en düşük 1.425,8900 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.432,7280 oldu. MDL → VND kurundaki değişiklik 0.07 değerindeydi.
MDL → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.447,6800, en düşük 1.425,8900 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.436,5406 oldu. MDL → VND kurundaki değişiklik -0.64 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Moldova leyinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Moldova Leyi / Vietnam Dongu
|1 MDL
|1.430,64000 VND
|5 MDL
|7.153,20000 VND
|10 MDL
|14.306,40000 VND
|20 MDL
|28.612,80000 VND
|50 MDL
|71.532,00000 VND
|100 MDL
|143.064,00000 VND
|250 MDL
|357.660,00000 VND
|500 MDL
|715.320,00000 VND
|1000 MDL
|1.430.640,00000 VND
|2000 MDL
|2.861.280,00000 VND
|5000 MDL
|7.153.200,00000 VND
|10000 MDL
|14.306.400,00000 VND
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Moldova Leyi
|1000 VND
|0,69899 MDL
|2000 VND
|1,39798 MDL
|5000 VND
|3,49495 MDL
|10000 VND
|6,98989 MDL
|20000 VND
|13,97978 MDL
|50000 VND
|34,94945 MDL
|100000 VND
|69,89890 MDL
|200000 VND
|139,79780 MDL
|500000 VND
|349,49450 MDL
|1000000 VND
|698,98900 MDL
|2000000 VND
|1.397,97800 MDL
|5000000 VND
|3.494,94500 MDL