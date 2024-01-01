bin Moldova leyinden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile MDL → VND çevirin

1.000 mdl
1.430.640 vnd

1,000L MDL = 1.431₫ VND

17:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → VND çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.439,48001.447,6800
Düşük1.425,89001.425,8900
Ortalama1.432,72801.436,5406
Değişim0.07%-0.64%
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1 MDL → VND istatistikleri

MDL → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.439,4800, en düşük 1.425,8900 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.432,7280 oldu. MDL → VND kurundaki değişiklik 0.07 değerindeydi.

MDL → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.447,6800, en düşük 1.425,8900 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.436,5406 oldu. MDL → VND kurundaki değişiklik -0.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2571,3861,53783,7631,681,337
1 GBP1,275123,2791,7681,96106,8072,1421,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5880,0920,073
1 CAD0,7210,56613,16911,10960,421,2120,964

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Vietnam Dongu
1 MDL1.430,64000 VND
5 MDL7.153,20000 VND
10 MDL14.306,40000 VND
20 MDL28.612,80000 VND
50 MDL71.532,00000 VND
100 MDL143.064,00000 VND
250 MDL357.660,00000 VND
500 MDL715.320,00000 VND
1000 MDL1.430.640,00000 VND
2000 MDL2.861.280,00000 VND
5000 MDL7.153.200,00000 VND
10000 MDL14.306.400,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Moldova Leyi
1000 VND0,69899 MDL
2000 VND1,39798 MDL
5000 VND3,49495 MDL
10000 VND6,98989 MDL
20000 VND13,97978 MDL
50000 VND34,94945 MDL
100000 VND69,89890 MDL
200000 VND139,79780 MDL
500000 VND349,49450 MDL
1000000 VND698,98900 MDL
2000000 VND1.397,97800 MDL
5000000 VND3.494,94500 MDL