Özbekistan somundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile UZS → LKR çevirin

1.000 uzs
25,03 lkr

1.00000 UZS = 0.02503 LKR

01:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554951.0763589.34571.451081.653510.94809518.3611
1 GBP1.1689111.25815104.4371.696171.932791.1082421.4624
1 USD0.92910.794818183.0081.348151.536220.8808517.0587
1 INR0.01119250.00957520.01204710.01624120.01850680.01061160.205507

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Özbekistan somundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Sri Lanka Rupisi
1 UZS0.02503 LKR
5 UZS0.12514 LKR
10 UZS0.25029 LKR
20 UZS0.50058 LKR
50 UZS1.25144 LKR
100 UZS2.50288 LKR
250 UZS6.25720 LKR
500 UZS12.51440 LKR
1000 UZS25.02880 LKR
2000 UZS50.05760 LKR
5000 UZS125.14400 LKR
10000 UZS250.28800 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Özbekistan Somu
1 LKR39.95390 UZS
5 LKR199.76950 UZS
10 LKR399.53900 UZS
20 LKR799.07800 UZS
50 LKR1997.69500 UZS
100 LKR3995.39000 UZS
250 LKR9988.47500 UZS
500 LKR19976.95000 UZS
1000 LKR39953.90000 UZS
2000 LKR79907.80000 UZS
5000 LKR199769.50000 UZS
10000 LKR399539.00000 UZS