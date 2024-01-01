Uganda şilininden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile UGX → ILS çevirin

1.000 ugx
0,94 ils

1.00000 UGX = 0.00094 ILS

00:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551251.0764589.34661.450521.651880.94786518.3563
1 GBP1.1694211.25885104.4861.69631.931791.1084521.4667
1 USD0.928950.794376183.00121.34751.534570.8805517.0526
1 INR0.01119240.009570650.01204810.01623470.01848850.01060890.20545

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Uganda şilininden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Yeni İsrail Şekeli
1 UGX0.00094 ILS
5 UGX0.00468 ILS
10 UGX0.00935 ILS
20 UGX0.01871 ILS
50 UGX0.04677 ILS
100 UGX0.09355 ILS
250 UGX0.23387 ILS
500 UGX0.46773 ILS
1000 UGX0.93546 ILS
2000 UGX1.87092 ILS
5000 UGX4.67730 ILS
10000 UGX9.35460 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Uganda Şilini
1 ILS1068.99000 UGX
5 ILS5344.95000 UGX
10 ILS10689.90000 UGX
20 ILS21379.80000 UGX
50 ILS53449.50000 UGX
100 ILS106899.00000 UGX
250 ILS267247.50000 UGX
500 ILS534495.00000 UGX
1000 ILS1068990.00000 UGX
2000 ILS2137980.00000 UGX
5000 ILS5344950.00000 UGX
10000 ILS10689900.00000 UGX