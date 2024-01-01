Kenya şilininden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile KES → UAH çevirin

1.000 kes
253,04 uah

1.00000 KES = 0.25304 UAH

08:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855181.0732589.11161.452481.651790.94808518.3081
1 GBP1.1693411.25505104.2061.698521.931591.1086421.4094
1 USD0.93170.796781183.02971.353351.539050.8833517.0586
1 INR0.01122190.009596340.012043910.01629960.01853620.0106390.205452

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Kenya şilininden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Ukrayna Grivnası
1 KES0.25304 UAH
5 KES1.26521 UAH
10 KES2.53043 UAH
20 KES5.06086 UAH
50 KES12.65215 UAH
100 KES25.30430 UAH
250 KES63.26075 UAH
500 KES126.52150 UAH
1000 KES253.04300 UAH
2000 KES506.08600 UAH
5000 KES1265.21500 UAH
10000 KES2530.43000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Kenya Şilini
1 UAH3.95189 KES
5 UAH19.75945 KES
10 UAH39.51890 KES
20 UAH79.03780 KES
50 UAH197.59450 KES
100 UAH395.18900 KES
250 UAH987.97250 KES
500 UAH1975.94500 KES
1000 UAH3951.89000 KES
2000 UAH7903.78000 KES
5000 UAH19759.45000 KES
10000 UAH39518.90000 KES