Kenya şilininden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile KES → SCR çevirin

1.000 kes
96,13 scr

1.00000 KES = 0.09613 SCR

08:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553551.0735589.13761.4531.652510.94856518.3161
1 GBP1.1691111.25505104.2081.698651.931891.1089721.4127
1 USD0.93150.796781183.03071.353451.539290.883617.0612
1 INR0.01121860.009596220.012043710.01630060.01853880.01064180.205481

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Kenya şilininden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

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KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Seyşeller Rupisi
1 KES0.09613 SCR
5 KES0.48063 SCR
10 KES0.96126 SCR
20 KES1.92253 SCR
50 KES4.80632 SCR
100 KES9.61264 SCR
250 KES24.03160 SCR
500 KES48.06320 SCR
1000 KES96.12640 SCR
2000 KES192.25280 SCR
5000 KES480.63200 SCR
10000 KES961.26400 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Kenya Şilini
1 SCR10.40300 KES
5 SCR52.01500 KES
10 SCR104.03000 KES
20 SCR208.06000 KES
50 SCR520.15000 KES
100 SCR1040.30000 KES
250 SCR2600.75000 KES
500 SCR5201.50000 KES
1000 SCR10403.00000 KES
2000 SCR20806.00000 KES
5000 SCR52015.00000 KES
10000 SCR104030.00000 KES