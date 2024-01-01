10 bin Seyşeller rupisinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile SCR → KES çevirin

10.000 scr
88.688 kes

1,000₨ SCR = 8,869Ksh KES

13:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → KES çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,78299,9140
Düşük8,56438,5643
Ortalama9,27269,4042
Değişim-2.31%-8.32%
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1 SCR → KES istatistikleri

SCR → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,7829, en düşük 8,5643 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,2726 oldu. SCR → KES kurundaki değişiklik -2.31 değerindeydi.

SCR → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,9140, en düşük 8,5643 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,4042 oldu. SCR → KES kurundaki değişiklik -8.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08991,191,5081,6680,94120,692
1 GBP1,17711,281107,3241,7751,9631,10824,352
1 USD0,9190,78183,7651,3851,5320,86519,007
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Kenya Şilini
1 SCR8,86877 KES
5 SCR44,34385 KES
10 SCR88,68770 KES
20 SCR177,37540 KES
50 SCR443,43850 KES
100 SCR886,87700 KES
250 SCR2.217,19250 KES
500 SCR4.434,38500 KES
1000 SCR8.868,77000 KES
2000 SCR17.737,54000 KES
5000 SCR44.343,85000 KES
10000 SCR88.687,70000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Seyşeller Rupisi
1 KES0,11276 SCR
5 KES0,56377 SCR
10 KES1,12755 SCR
20 KES2,25510 SCR
50 KES5,63775 SCR
100 KES11,27550 SCR
250 KES28,18875 SCR
500 KES56,37750 SCR
1000 KES112,75500 SCR
2000 KES225,51000 SCR
5000 KES563,77500 SCR
10000 KES1.127,55000 SCR