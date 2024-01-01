500 Seyşeller rupisinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile SCR → KES çevirin

500 scr
4.520 kes

1,000₨ SCR = 9,040Ksh KES

13:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SCR → KES çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SCR → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,78299,9140
Düşük8,56438,5643
Ortalama9,27499,4049
Değişim-1.60%-7.64%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SCR → KES istatistikleri

SCR → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,7829, en düşük 8,5643 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,2749 oldu. SCR → KES kurundaki değişiklik -1.60 değerindeydi.

SCR → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,9140, en düşük 8,5643 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,4049 oldu. SCR → KES kurundaki değişiklik -7.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08991,1881,5081,6680,94120,669
1 GBP1,17711,281107,3291,7751,9631,10824,327
1 USD0,9190,78183,7631,3851,5320,86518,986
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Seyşeller rupisinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Kenya Şilini
1 SCR9,03979 KES
5 SCR45,19895 KES
10 SCR90,39790 KES
20 SCR180,79580 KES
50 SCR451,98950 KES
100 SCR903,97900 KES
250 SCR2.259,94750 KES
500 SCR4.519,89500 KES
1000 SCR9.039,79000 KES
2000 SCR18.079,58000 KES
5000 SCR45.198,95000 KES
10000 SCR90.397,90000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Seyşeller Rupisi
1 KES0,11062 SCR
5 KES0,55311 SCR
10 KES1,10622 SCR
20 KES2,21244 SCR
50 KES5,53110 SCR
100 KES11,06220 SCR
250 KES27,65550 SCR
500 KES55,31100 SCR
1000 KES110,62200 SCR
2000 KES221,24400 SCR
5000 KES553,11000 SCR
10000 KES1.106,22000 SCR