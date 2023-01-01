bin Hong Kong dolarından Makau patacasına

Reel döviz kuru ile HKD → MOP çevirin

1000 hkd
1030.49 mop

1.00000 HKD = 1.03049 MOP

13:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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HKD → MOP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HKD → 0 MOP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.058787.90351.425541.634170.9662518.4094
1GBP1.1556711.2235101.5871.647441.888551.1166621.2751
1USD0.944550.817327183.02971.34651.543570.9126517.3887
1INR0.01137610.009843790.012043910.01621710.01859050.01099180.209427

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Hong Kong dolarından Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hong Kong doları

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

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Çevrim kurları Hong Kong Doları / Makau Patakası
100 HKD103.04900 MOP
200 HKD206.09800 MOP
300 HKD309.14700 MOP
500 HKD515.24500 MOP
1000 HKD1030.49000 MOP
2000 HKD2060.98000 MOP
2500 HKD2576.22500 MOP
3000 HKD3091.47000 MOP
4000 HKD4121.96000 MOP
5000 HKD5152.45000 MOP
10000 HKD10304.90000 MOP
20000 HKD20609.80000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Hong Kong Doları
1 MOP0.97042 HKD
5 MOP4.85208 HKD
10 MOP9.70415 HKD
20 MOP19.40830 HKD
50 MOP48.52075 HKD
100 MOP97.04150 HKD
250 MOP242.60375 HKD
500 MOP485.20750 HKD
1000 MOP970.41500 HKD
2000 MOP1940.83000 HKD
5000 MOP4852.07500 HKD
10000 MOP9704.15000 HKD