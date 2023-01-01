500 Hong Kong dolarından Makau patacasına
Reel döviz kuru ile HKD → MOP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hong Kong Doları / Makau Patakası
|100 HKD
|103.07500 MOP
|200 HKD
|206.15000 MOP
|300 HKD
|309.22500 MOP
|500 HKD
|515.37500 MOP
|1000 HKD
|1030.75000 MOP
|2000 HKD
|2061.50000 MOP
|2500 HKD
|2576.87500 MOP
|3000 HKD
|3092.25000 MOP
|4000 HKD
|4123.00000 MOP
|5000 HKD
|5153.75000 MOP
|10000 HKD
|10307.50000 MOP
|20000 HKD
|20615.00000 MOP