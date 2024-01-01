2 000 вьетнамких донгов в панамские бальбоа
Сконвертируйте VND в PAB по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса VND к PAB
1 VND = 0,00004 PAB
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 VND в PAB
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0000
|0,0000
|Низкий
|0,0000
|0,0000
|В среднем
|0,0000
|0,0000
|Изменение
|-1.96%
|-0.73%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к PAB
За последние 30 дней максимальный курс VND к PAB составил 0,0000, а минимальный — 0,0000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0000. Изменение курса VND к PAB в процентном соотношении составило -1.96.
За последние 90 дней максимальный курс VND к PAB составил 0,0000, а минимальный — 0,0000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0000. Изменение курса VND к PAB в процентном соотношении составило -0.73.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в панамские бальбоа
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и PAB из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в PAB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Панамский бальбоа
|1000 VND
|0,03951 PAB
|2000 VND
|0,07902 PAB
|5000 VND
|0,19754 PAB
|10000 VND
|0,39509 PAB
|20000 VND
|0,79018 PAB
|50000 VND
|1,97544 PAB
|100000 VND
|3,95088 PAB
|200000 VND
|7,90176 PAB
|500000 VND
|19,75440 PAB
|1000000 VND
|39,50880 PAB
|2000000 VND
|79,01760 PAB
|5000000 VND
|197,54400 PAB
|Обменные курсы Панамский бальбоа / Вьетнамский донг
|1 PAB
|25 310,80000 VND
|5 PAB
|126 554,00000 VND
|10 PAB
|253 108,00000 VND
|20 PAB
|506 216,00000 VND
|50 PAB
|1 265 540,00000 VND
|100 PAB
|2 531 080,00000 VND
|250 PAB
|6 327 700,00000 VND
|500 PAB
|12 655 400,00000 VND
|1000 PAB
|25 310 800,00000 VND
|2000 PAB
|50 621 600,00000 VND
|5000 PAB
|126 554 000,00000 VND
|10000 PAB
|253 108 000,00000 VND