500 панамских бальбоа в вьетнамские донги
Сконвертируйте PAB в VND по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса PAB к VND
1 PAB = 25 286,00000 VND
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 PAB в VND
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|25 410,0000
|25 410,0000
|Низкий
|24 815,3000
|24 547,9000
|В среднем
|25 220,3933
|24 922,8567
|Изменение
|1.90%
|0.66%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 PAB к VND
За последние 30 дней максимальный курс PAB к VND составил 25 410,0000, а минимальный — 24 815,3000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 25 220,3933. Изменение курса PAB к VND в процентном соотношении составило 1.90.
За последние 90 дней максимальный курс PAB к VND составил 25 410,0000, а минимальный — 24 547,9000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 24 922,8567. Изменение курса PAB к VND в процентном соотношении составило 0.66.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из панамских бальбоа в вьетнамские донги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите PAB из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PAB в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Панамский бальбоа / Вьетнамский донг
|1 PAB
|25 286,00000 VND
|5 PAB
|126 430,00000 VND
|10 PAB
|252 860,00000 VND
|20 PAB
|505 720,00000 VND
|50 PAB
|1 264 300,00000 VND
|100 PAB
|2 528 600,00000 VND
|250 PAB
|6 321 500,00000 VND
|500 PAB
|12 643 000,00000 VND
|1000 PAB
|25 286 000,00000 VND
|2000 PAB
|50 572 000,00000 VND
|5000 PAB
|126 430 000,00000 VND
|10000 PAB
|252 860 000,00000 VND
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Панамский бальбоа
|1000 VND
|0,03955 PAB
|2000 VND
|0,07910 PAB
|5000 VND
|0,19774 PAB
|10000 VND
|0,39548 PAB
|20000 VND
|0,79095 PAB
|50000 VND
|1,97738 PAB
|100000 VND
|3,95476 PAB
|200000 VND
|7,90952 PAB
|500000 VND
|19,77380 PAB
|1000000 VND
|39,54760 PAB
|2000000 VND
|79,09520 PAB
|5000000 VND
|197,73800 PAB