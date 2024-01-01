5 000 панамских бальбоа в вьетнамские донги

Сконвертируйте PAB в VND по реальному обменному курсу

B/.1,000 PAB = ₫25 290 VND

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PAB к VND

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

VND
1 PAB в VNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий25 410,000025 410,0000
Низкий24 815,300024 547,9000
В среднем25 220,393324 922,8567
Изменение1.90%0.66%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PAB к VND

За последние 30 дней максимальный курс PAB к VND составил 25 410,0000, а минимальный — 24 815,3000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 25 220,3933. Изменение курса PAB к VND в процентном соотношении составило 1.90.

За последние 90 дней максимальный курс PAB к VND составил 25 410,0000, а минимальный — 24 547,9000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 24 922,8567. Изменение курса PAB к VND в процентном соотношении составило 0.66.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PAB к VND

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из панамских бальбоа в вьетнамские донги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PAB из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PAB в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для панамских бальбоа

PAB в USD

PAB в EUR

PAB в GBP

PAB в INR

PAB в JPY

PAB в RUB

PAB в AUD

PAB в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Панамский бальбоа / Вьетнамский донг
1 PAB25 286,00000 VND
5 PAB126 430,00000 VND
10 PAB252 860,00000 VND
20 PAB505 720,00000 VND
50 PAB1 264 300,00000 VND
100 PAB2 528 600,00000 VND
250 PAB6 321 500,00000 VND
500 PAB12 643 000,00000 VND
1000 PAB25 286 000,00000 VND
2000 PAB50 572 000,00000 VND
5000 PAB126 430 000,00000 VND
10000 PAB252 860 000,00000 VND
Обменные курсы Вьетнамский донг / Панамский бальбоа
1000 VND0,03955 PAB
2000 VND0,07910 PAB
5000 VND0,19774 PAB
10000 VND0,39548 PAB
20000 VND0,79095 PAB
50000 VND1,97738 PAB
100000 VND3,95476 PAB
200000 VND7,90952 PAB
500000 VND19,77380 PAB
1000000 VND39,54760 PAB
2000000 VND79,09520 PAB
5000000 VND197,73800 PAB