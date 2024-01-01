20 000 вьетнамких донгов в мозамбикские метикалы

Сконвертируйте VND в MZN по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = MT0,002509 MZN

Среднерыночный курс в 13:37
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График изменения обменного курса VND к MZN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MZN
1 VND в MZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00260,0026
Низкий0,00250,0025
В среднем0,00250,0026
Изменение-2.55%-1.17%
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Соотношение 1 VND к MZN

За последние 30 дней максимальный курс VND к MZN составил 0,0026, а минимальный — 0,0025. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0025. Изменение курса VND к MZN в процентном соотношении составило -2.55.

За последние 90 дней максимальный курс VND к MZN составил 0,0026, а минимальный — 0,0025. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0026. Изменение курса VND к MZN в процентном соотношении составило -1.17.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5220,9391,3331 398,581,39534,499153,83
1 AUD0,65710,6170,876918,6570,91622,66101,043
1 EUR1,0651,62111,4191 488,861,48536,725163,755
1 SGD0,751,1420,70511 048,961,04625,875115,375

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в мозамбикские метикалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и MZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в MZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Мозамбикский метикал
1000 VND2,50862 MZN
2000 VND5,01724 MZN
5000 VND12,54310 MZN
10000 VND25,08620 MZN
20000 VND50,17240 MZN
50000 VND125,43100 MZN
100000 VND250,86200 MZN
200000 VND501,72400 MZN
500000 VND1 254,31000 MZN
1000000 VND2 508,62000 MZN
2000000 VND5 017,24000 MZN
5000000 VND12 543,10000 MZN
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Вьетнамский донг
1 MZN398,62600 VND
5 MZN1 993,13000 VND
10 MZN3 986,26000 VND
20 MZN7 972,52000 VND
50 MZN19 931,30000 VND
100 MZN39 862,60000 VND
250 MZN99 656,50000 VND
500 MZN199 313,00000 VND
1000 MZN398 626,00000 VND
2000 MZN797 252,00000 VND
5000 MZN1 993 130,00000 VND
10000 MZN3 986 260,00000 VND