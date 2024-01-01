10 мозамбикских метикалов в вьетнамские донги
Сконвертируйте MZN в VND по реальному обменному курсу
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|1 MZN в VND
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|400,2210
|400,6040
|Низкий
|396,9540
|396,2320
|В среднем
|399,2972
|399,0770
|Изменить
|-0.80%
|-0.19%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MZN к VND
За последние 30 дней максимальный курс MZN к VND составил 400,2210, а минимальный — 396,9540. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 399,2972. Изменение курса MZN к VND в процентном соотношении составило -0.80.
За последние 90 дней максимальный курс MZN к VND составил 400,6040, а минимальный — 396,2320. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 399,0770. Изменение курса MZN к VND в процентном соотношении составило -0.19.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в вьетнамские донги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Мозамбикский метикал / Вьетнамский донг
|1 MZN
|396,95400 VND
|5 MZN
|1 984,77000 VND
|10 MZN
|3 969,54000 VND
|20 MZN
|7 939,08000 VND
|50 MZN
|19 847,70000 VND
|100 MZN
|39 695,40000 VND
|250 MZN
|99 238,50000 VND
|500 MZN
|198 477,00000 VND
|1000 MZN
|396 954,00000 VND
|2000 MZN
|793 908,00000 VND
|5000 MZN
|1 984 770,00000 VND
|10000 MZN
|3 969 540,00000 VND
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Мозамбикский метикал
|1000 VND
|2,51918 MZN
|2000 VND
|5,03836 MZN
|5000 VND
|12,59590 MZN
|10000 VND
|25,19180 MZN
|20000 VND
|50,38360 MZN
|50000 VND
|125,95900 MZN
|100000 VND
|251,91800 MZN
|200000 VND
|503,83600 MZN
|500000 VND
|1 259,59000 MZN
|1000000 VND
|2 519,18000 MZN
|2000000 VND
|5 038,36000 MZN
|5000000 VND
|12 595,90000 MZN